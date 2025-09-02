Torneos Bonaerenses: Nicolás Caso pasó a las finales en Tenis de Mesa

El juvenil jugador tresarroyense de la categoría Sub 14 Nicolás Caso ganó en la ciudad de Laprida la Etapa Regional clasificatorio a las finales de los Juegos Bonaerenses que se disputará en Mar del Plata en el mes de octubre.

Nicolás Caso ganó la zona que integran los distritos de Benito Juárez, Gonzales Chaves, Laprida, Coronel Dorrego, San Cayetano, Coronel Pringles y Tres Arroyos y paso a la final.

Mientras que el otro tresarroyense que jugo la Etapa Regional fue Ian Zuco en la categoría Sub 16 donde llego a la final y fue derrotado por un jugador de Coronel Dorrego, no obstante Ian Zuco cumplió una buena labor ganando varios partido y cayó en la final.

Los jugadores tresarroyenses estuvieron acompañados por el entrenador Lucas Arias .

