Torquatti: “es un gesto de caridad que el Papa inste al reconocimiento de las uniones del mismo sexo”

22 octubre, 2020

Un gran impacto causó a nivel mundial el hecho de que el Papa Francisco acepte y reconozca la unión entre personas del mismo sexo. Y en este sentido, el padre Domingo Torquatti no se mostró sorprendido porque, a su criterio, el Pontífice ya venía insinuando una postura en ese sentido.

“Lo central es que el Pastor es un mediador entre Dios y la creatura, por eso tiene que mirar que no se le escape ninguna oveja, y es difícil, porque en el medio está el ser humano, una creatura bendita y terrible que somos. A Jesús nuestros tironeos le costaron la vida, que en definitiva dio por todas y cada una de las personas porque por algo Dios las creó. Y nada debe escapar a la mano tendida del Pastor en nombre de Dios”, dijo.

“A Jesús lo criticaban por reunirse con prostitutas y publicanos, pero lo humano es así. El Papa no se detiene en sus gestos de amor y misericordia para con todas las personas, y sigue dando pasos. El haber tomado el nombre de Francisco tiene que ver con eso, con el amor pasional de Dios por toda creatura y la decisión de acompañarla en la vida”, advirtió Torquatti.

No obstante, reconoció que no es posible casar por iglesia a dos personas del mismo sexo, pero “la mirada es que se acerquen y participen de la vida espiritual, algo parecido a lo que pasó con las personas divorciadas”. De todos modos, aseguró que “hay un gesto de caridad y acompañamiento en el hecho también de influir en las leyes civiles buscando que esas parejas sean reconocidas como tales”.

“Aquí no se trata tampoco solamente de parejas homosexuales, el Pastor quiere que todos se acerquen a la Iglesia, quiere tender la mano a toda persona para que nadie se sienta fuera del amor y la misericordia de Dios”, finalizó.

