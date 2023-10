Torquatti y las elecciones: “es un acto responsable y una decisión importante”

20 octubre, 2023

“Las elecciones son una ocasión para renovarnos, donde se supone que se elige a los mejores, el pueblo va a buscar algo nuevo”, dijo el párroco Domingo Torquatti en LU 24.

“Pienso que a veces la mirada está en quien va a ganar, y es un error, no se trata de quien va a ganar, sino a quien vamos a elegir, es un acto responsable; la gente debe verlo como un acto responsable”, expresó.

“Es como si una chica tiene varios novios y debe optar y elegir, por su futuro” – ejemplificó – y dijo que “el día de la elección tenemos que votar de forma consciente para dar una respuesta a esa expectativa de la cual somos todos actores, por lo que tenemos capacidad racional, para pensar y siempre yo digo: mirá a los candidatos, la historia que tiene cada uno, si se adecua a mi expectativa, y luego, es algo que se proclama y que tomamos como algo formal, pero como no sabemos cómo será el futuro, y sí , es una decisión importante”, afirmó.

“Como síntesis digo: mirá, pensá, votá con alegría; Argentina, ponete los pantalones, elegí, con conciencia y sé responsable” sostuvo, y agregó: “los yanquis tienen un dicho: “yo pago mis impuestos y tengo mis derechos”, y luego de votar a las autoridades podes reclamarles, porque si no quedamos como una chusma, por lo que debemos entender que que tenemos un país hermoso, y esto de elegir es un tema de esperanza, por lo que repito la síntesis: “mirá pensá votá, y gozá”; vamos a gozar de esta posibilidad”.

