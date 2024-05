Torremare: “descalificar al otro es una práctica habitual en Milei”

23 mayo, 2024

El Dr. Guillermo Torremare habló con LU 24 sobre los conceptos vertidos por el presidente Milei en el Luna Park y dijo que “esto es un proceder netamente antidemocrático”, luego que el primer mandatario hablara de “el maldito socialismo”.

Torremare, histórico representante del partido fundado por Alfredo Palacios, sostuvo además que “expresiones de este tipo no son nuevas, la descalificación es la práctica habitual del Presidente: descalifica no solamente a expresiones políticas contrarias a su interés sino que descalifica permanentemente a expresiones culturales, a movimientos de Derechos Humanos, a sectores por su preferencia sexual; nadie en su sano juicio puede dudar de eso: ver a un Presidente de la Nación en un Estado como la Argentina, después de 40 años ininterrumpidos de Democracia, y tener que soportar expresiones descalificadoras permanentemente es poco alentador”, afirmó.

“Confunde malintencionadamente todo”

“Me parece que hay que generar conciencia acerca que la Democracia es exactamente lo contrario acerca de quien piensa distinto, creo que es responsabilidad de quienes tenemos alguna responsabilidad política por ser militantes, este rol de los medios de comunicación, y lo que quiero decir fundamentalmente es que confunde malintencionadamente todo: el llama socialismo a todo lo que es diferente a lo que él propone; a nivel nacional el socialismo nunca ha gobernado en el país por lo que nunca podría achacarnos ninguno de los males que él le asigna a la historia argentina”, opinó.

“Me genera tristeza y angustia”

“En lo particular me genera una sensación que es una mezcla de tristeza y angustia, por ser gobernado por un personaje mediático, un showman que además es profundamente cruel en sus propuestas políticas; ha aumentado profundamente la pobreza en los últimos cuatro meses, lo ha dicho la Universidad Católica Argentina, la economía está cayendo: llevamos un 9% en los últimos cuatro meses; estas propuestas no son nuevas en Argentina, ya se probaron, ya fracasaron. Este intentar que no exista un Estado que equilibre esta enorme desigualdad que existe es de una enorme crueldad”, analizó.

“Cuando se termine la fe habrá un panorama político distinto”

Creo que estamos en una carrera contra el tiempo; cuando se empiece a advertir que no brinda ninguna solución, cuando se termine esta especie de fe que lo ha puesto en la presidencia creo que va a haber un panorama o un escenario político muy distinto”, sostuvo.

“Me preocupan los discursos de odio”

“Estos discursos de odio que se visualizan como contrarios a una práctica, a una esencia democrática me preocupan profundamente porque todas las persecuciones, las grandes catástrofes en la historia comenzaron con discursos de odio, con estigmatizar a quien es diferente o a quien piensa diferente, y después vinieron las persecuciones, las matanzas; no digo que esto vaya a pasar en la Argentina, pero sí los discursos de odio son la puerta de ingreso a los desencuentros graves en la historia de modo que hay que estar muy atentos con esto, hay que criticarlo, más allá de lo que uno piensa en economía, más allá de las ideas políticas, porque esto no tiene que ver con los contextos mínimos que merece una Democracia para ser tal”, explicó.

“Creo que no va a recibir un nuevo respaldo electoral”

Sobre un posible revés en el apoyo al programa libertario en las elecciones del 2025, Torremare expresó: “tal como estamos, creo que no va a haber una respuesta económica a los sectores que están más empobrecidos y muchos de los cuales apostaron a Milei como una solución mágica y mientras esto no se sienta en carne propia, yo creo que no va a recibir esta propuesta política un respaldo electoral; falta mucho todavía, lo que hay que ver es cuál es el nivel de paciencia que tiene la sociedad para este tipo de cosas”.

