Torremare: “El Estado es responsable de una desaparición forzada gobierne quien gobierne”

19 julio, 2020 Leido: 98

El copresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, doctor Guillermo Torremare destacó hoy que todas las organizaciones de derechos humanos del país suscribieron hace 15 días un comunicado conjunto en torno a la desaparición de Facundo Astudillo Castro, y advirtió que “independientemente de cuál sea el gobierno, responsabilizamos al Estado frente a este tipo de situaciones. En este caso hay una hipótesis que aparece como la más firme en torno a una posible responsabilidad policial, ya que fue en un retén de la Policía y al lado de un patrullero la última vez que se lo vio. A nuestro juicio y al de la mamá del muchacho, no se está investigando con la celeridad que el hecho amerita”.



“La Comisión Provincial por la Memoria, que preside Adolfo Pérez Esquivel, es querellante en la causa, con el objeto de que no se frene la investigación y se descubra qué es lo que pasó, pero además se han pronunciado al respecto todas las organizaciones, más allá de que la más visible fue la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto”, recordó el abogado al ser consultado acerca de la repercusión de este caso en comparación con la que en su momento tuvo el de Santiago Maldonado.

Torremare describió episodios de violencia y abuso policial recientes, como la muerte de Luis Espinoza, y respecto del caso de Facundo advirtió que “aunque no fuera este un caso de abuso policial, de todos modos el Estado tiene la obligación de investigar qué pasó y sancionar al responsable. Y además, por los tratados internacionales que ha firmado, el Estado tiene que dar garantías, a través de políticas públicas, de no repetición de este tipo de hechos, porque sin duda es mucho más grave que una de sus fuerzas de seguridad sea la responsable de la desaparición de una persona, a que esa desaparición sea producto de un delito común”.

“Si acá la responsabilidad es de la Policía Bonaerense, hay también una responsabilidad política del gobernador de la Provincia y de su ministro de Seguridad, y nosotros la vamos a señalar siempre, más allá de quién sea el gobernante y de la repercusión que tenga en los medios”, concluyó.

Volver