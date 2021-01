Torremare: “La ley de interrupción legal del embarazo genera un derecho más”

El Dr. Francisco Torremare, uno de los presidentes de la APDH, expresó a través de LU 24 luego de aprobarse la ley de Interrupción Legal del Embarazo que “lo que viene a sanear esta ley es un poco esa insistencia de una realidad absolutamente injusta y por supuesto motorizado por un movimiento de feministas que en Argentina es absolutamente poderoso, dinámico y que supo poner el tema en agenda”.



“Hubo temas que fueron resistidos como la ley de divorcio vincular en Argentina, desde una expresión de creencias religiosas, uno respeta absolutamente todas las creencias y todas las opiniones pero en una sociedad democrática y en un estado laico los legisladores y las legisladoras deben actuar conforme al interés general de la sociedad; no pueden prohibir un hecho porque sea contrario r estar en contra de las creencias religiosas de un sector de la misma, de modo que estamos muy contentos y creemos que viene a resolver un tema de una profunda injusticia en la Argentina y genera un derecho más, no obliga a nadie, nadie se ve forzado en sus convicciones, en sus creencias, y aquella persona que entiende que para su proyecto de vida abortar es el mejor camino lo pueda hacer de una manera segura”, relató.

“Me hago eco de este eje del debate: No se discutía si era aborto si o aborto no, sino si era clandestino o se lo legalizaba con pautas claras que respetan a todos, la objeción de conciencia y el límite en el tiempo por lo que viene a resolver una situación”, sostuvo.

