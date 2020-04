Torremare: “La pandemia puso en descubierto la crisis del sistema penitenciario”

26 abril, 2020

El Dr. Francisco Torremare, co presidente de la APDH, se refirió al reclamo de presos que solicitaron medidas especiales de detención ante la pandemia otorgadas por la Justicia.



El abogado tresarroyense indicó que “me parece que lo que hay que señalar es que la pandemia puso al descubierto la crisis que existe en el sistema penitenciario ya que se encuentran encarceladas 65 mil personas, y hay plazas para 30 mil”.

“Lo que se pide en general es un arresto domiciliario, la persona está controlada, y se pide para aquellos que se encuentran cerca de cumplir sus condenas o a quienes no se consideran peligrosos”, dijo.

“Hay una superpoblación, un hacinamiento que genera condiciones aberrantes en las personas privadas de libertad, por lo que parece razonable arbitrar frente al motín; ¿Cuál sería la respuesta, masacrar a las personas? se preguntó y sostuvo que “el acuerdo tiene que ser no liberar a todos los presos sino que existan mejores condiciones”.

Respecto a la negativa ante la solicitud del ex funcionario Ricardo Jaime, Torremare dijo que “en lo personal pienso que Jaime está muy bien condenado por la Justicia, con dos condenas en 2013 y 2015, en épocas de distintos gobiernos, por lo que creo que la Justicia debe funcionar con total independencia”.

“Hay 150 genocidas que han pedido también prisión domiciliaria, y se la han otorgado a unos 40 y están en su casa, esos sí que son peligrosos, porque son responsables de la tortura y desaparición de personas, por lo que creo que presentar el tema que todos los presos deben estar en la calle no corresponde; creo que debemos tener otro sistema, ya que actualmente es una máquina de torturar gente, y los deja cuando salen peores que cuando entran”, relató.

Respecto al otorgamiento del arresto domiciliario de Amado Boudou o Luis D´Elía, dijo que “son situaciones de prisiones preventivas que no deberían durar más de dos años, y son medidas transitorias mientras dure la pandemia”, y reiteró que “lo que ocurre en las prisiones argentinas en condiciones infrahumanas, pasa por ahí la cuestión, después si a mí me gusta si fulano o mengano vaya a su casa, tiene que ver con la valoración que cada uno haga de estos personajes; reitero que Jaime está muy bien detenido y creo que la Justicia obro bien al no otorgarle la libertad y dejarlo detenido, lo que habla de la independencia del poder judicial, que lo veo como saludable”.

“Hay que analizar el tema sin hacer un paneo genérico, la mirada de conjunto debe hacerse por la pandemia, que genera más riesgos que lo habitual, por lo que se deben morigerar las condiciones de atención; lo que hemos suscripto con otras organizaciones han sido pedidos para que revean a situación en cada uno de los pedidos y en casos en que asistan las condiciones de riesgo o estén próximos a su libertad o delitos que no impliquen riesgo de vida hacia las personas vemos bien que se les otorgue la prisión domiciliaria mientras dure la pandemia para que haya menos muertes, fuera y dentro de las cárceles”, expresó.

“Creo que hay que evitar generalizar porque los casos son distintos y no se pueden meter todos en la misma bolsa, no es lo mismo el que está condenado que el que está en prisión preventiva acá a única manera es discriminar sobre quien es el que aparece como más necesitado en ese sentido la solución de fondo es pensar un sistema diferente para que las personas se inserten en la sociedad y no vuelvan a cometer delitos”.

“Uno expresa un punto de vista y depende de la concepción de valores que uno tiene, hay miradas legítimas, otros interesadas, hay otras muy valorables, es como la vida, hay de todo”, concluyó.

