Torremare reclama designación del Defensor del Pueblo y se postula

El abogado tresarroyense Guillermo Torremare reclamó la necesaria designación del Defensor del Pueblo, a la que calificó como “Una deuda de la Democracia”, y reflejó su postura en una nota publicada por El Cohete a la Luna, sitio digital que dirige el periodista Horacio Verbitsky.

Entre otros términos, Torremare, quien a su vez se postula para el cargo, dice:

“El artículo 86 de la Constitución Nacional prescribe: “El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación, que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración; y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas”.

“Si bien la norma ya cumplió 31 años de vida, solo durante sus primeros 15 tuvo vigencia.

En su tiempo inicial, aún sin ser suficientemente conocido por la sociedad, el Defensor realizó miles de actuaciones, impulsó decenas de causas judiciales, y tuvo un rol esencial –entre otras cuestiones– en la resolución de la Corte Suprema de Justicia que ordenó la limpieza del Riachuelo.

Desde 2009 no tenemos Defensor o Defensora del Pueblo de la Nación. Los desencuentros que caracterizan la vida política argentina, sumados al generalizado desinterés de los gobiernos por recibir observaciones, pedidos y críticas, han impedido el nombramiento de una persona que ocupe ese cargo. Este largo período de vacancia es un insano récord argentino”.

“Se trata de una de las tantas deudas pendientes de nuestra democracia, que ha privado a toda la sociedad de una voz que la proteja, defienda y –especialmente– medie entre ella y el Estado cuando considere que el gobierno incurre en injusticias o arbitrariedades.

Felizmente la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo se ha dado a la tarea de saldar este déficit institucional y ha puesto en marcha el mecanismo a seguir para seleccionar al Defensor del Pueblo”.

