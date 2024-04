Torremare: “Si hubo dinero mal habido, está bien que se expida el reembolso”

23 abril, 2024

En contacto con LU 24, Guillermo Torremare, presidente de la APDH, opinó acerca de la medida del gobierno de suspender el pago de las indemnizaciones a las víctimas del terrorismo de Estado que presenten irregularidades.

“Las leyes reparatorias dictadas durante el gobierno de Menem, obedecen a un mandato constitucional que es el de reparar el daño causado. El terrorismo de Estado es responsabilidad de él mismo y es por eso que se busca reparar lo que se ocasionó, garantizando que no se vuelva a repetir el horror de lo sucedido. Todo esto está en la Constitución Nacional”, dijo.

Y agregó: “Se han entregado un número de indemnizaciones mucho menor a la cantidad de desaparecidos que dio a conocer la CONADEP en 1984. No ha sido algo masivo y son trámites exhaustivos. Inclusive, el último visto bueno lo de la Auditoría General de la Nación, que siempre está a cargo de la oposición política al gobierno nacional y son trámites transparentes. Es posible que haya alguno irregular, aunque yo personalmente desconozca”.

Además, opinó sobre la medida y expresó: “Todo gobierno tiene derecho a hacer auditorías sobre gestiones anteriores que considere pertinentes. Estas suspensiones deberían ser temporarias, ya que en caso de que se anulen se estaría contrariando lo que dice nuestra Constitución Nacional.

Entiendo que es una decisión política del gobierno y tiene que tener una racionalidad, no puede durar dos años. Si se demuestra que hubo dinero mal habido, yo creo que está bien que se expida el reembolso del mismo”.

