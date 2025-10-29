Torremare y el fallo para restituir medicamentos a jubilados: “Está vigente para todo el país”

29 octubre, 2025

La justicia federal de Mendoza restituyó la gratuidad de la totalidad de los medicamentos a los afiliados del PAMI (Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados) que habían sido suspendidos en agosto pasado, ante un planteo conjunto realizado por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.

El Dr. Guillermo Torremare, quien integra la entidad, se refirió al caso en contacto con LU 24, y manifestó que “la APDH tiene varias secretarias temáticas, una de las cuales se ocupa de la salud, otra de los adultos mayores y otra jurídica y entre las tres presentamos un amparo conjunto por la restricción dispuesta por el PAMI de otorgar medicamentos gratuitos a los jubilados.

Citó fallos internacionales en los que se privilegia el derecho a la salud, “y en este caso perjudica a las personas mayores; pedimos que se levante esta restricción, para devolverles esos derechos, ya que el daño fue importante porque se vieron restringidos para poder incluso realizar intervenciones quirúrgicas, y a pesar de ser un fallo provincial emitido por un juez en Mendoza, esta tiene efecto inmediato a todo el país”.

“La primera reacción de PAMI fue no cumplir la medida y nosotros hicimos una denuncia por no cumplir una orden judicial y a partir de la misma empezaron a cumplirla, habrá que ver si esto se cumple en todos lados o no, más allá de que el PAMI pueda apelar, pero está vigente esta medida cautelar “hasta que se resuelva la cuestión de fondo”, afirmó.

“Me interesaría remarcar que en situaciones de crisis económicas como la que vivimos los derechos sociales son los últimos que hay que tocar, y me parece un criterio correctísimo”, explicó.

Su postulación como Defensor del Pueblo: se definiría en noviembre

En otro aspecto, Torremare se refirió a su postulación como Defensor del Pueblo de la Nación, cargo vacante desde el 2009 y sostuvo que “el Congreso ha decidido designar a un nuevo titular, por lo que hubo unos 70 postulados en los cuales me incluso y en esta semana el Senado de la Nación va a recibirnos y en noviembre ya se propondría a quien ocupe el cargo por parte de las dos cámaras que requieren las dos terceras partes para su aprobación”.

