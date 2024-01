Tostex continúa expandiéndose y pisa fuerte en Buenos Aires

11 enero, 2024

La marca Tostex sigue expandiéndose a lo largo y ancho de Argentina. Además, la reconocida empresa tresarroyense comercializa sus exquisitos productos en el exterior.

“El 2023 fue un muy buen año en lo que respecta a ventas porque logramos una distribución a nivel nacional”, destacó por LU 24 el director general de la compañía, Lucas Bruzzese.

“Era algo que estábamos buscando desde hace tiempo, ser más federales, estar en todas las provincias, puntualmente en Capital Federal que era donde todavía nos costaba un poco”, explicó. En ese sentido, señaló que “aunque nos faltan algunas regiones, el objetivo era hacer una distribución nacional y lo estamos logrando con muchas acciones comerciales en cada punto de venta, un montón de herramientas que nos da la gente de marketing”.

“Si bien en la parte final la venta aflojó un poco por el tema económico, fue un muy buen año”, remarcó.

En cuanto a las nuevas medidas implementadas por el presidente Javier Milei, sostuvo que “estamos haciendo algún tipo de previsión no tan optimista como la del año pasado y uno también la tiene que luchar”.

“Prácticamente todos los colegas con los que hablo están en la misma, de todas maneras, en nuestro rubro suele aflojar la venta un poco más en época de vacaciones”, añadió.

Por otra parte, Bruzzese aseguró que “somos más reconocidos por los productos salados, las Cintitas, pero la venta es bastante pareja con lo dulce. Argentina es el segundo consumidor per cápita de galletitas y se venden muy bien”.

Respecto al packaging, señaló que “la idea es contratar gente que sabe e ir actualizándose porque hay nuevas tendencias, la competencia es mucha, en nuestro rubro hay como 150 empresas y es difícil mantenerse vigente”.

Finalmente, manifestó que “para nuestra familia es un orgullo cuando nos dicen que ven nuestros productos en distintos puntos del país”, al tiempo que contó que “el otro día me llamó un amigo desde Uruguay, donde también estamos vendiendo y eso nos pone muy feliz”.

