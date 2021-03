Tostex y el lanzamiento de productos en pandemia: “fue con mucho éxito y nos llena de orgullo”

26 marzo, 2021

El presidente de Tostex, Lucas Bruzzese, aseguró que pese a las complicaciones causadas por la pandemia el lanzamiento de nuevos productos “fue con mucho éxito y nos llena de orgullo”.

En diálogo con LU 24, dijo que “tuvimos que tomar muchísimas precauciones, la demanda tuvo sus altas y sus bajas pero la gente nos siguió eligiendo. El resultado, por lo menos, no es negativo en lo que es producción y ventas”.

Sobre los recaudos tomados para trabajar, explicó que “establecimos protocolos que no teníamos, nos fuimos acomodando a la situación, un poco copiando lo que hacía el resto y nos íbamos pasando información entre industrias para ver qué hacían y que teníamos que hacer ante determinada situación. También hablamos con gente que está en sanidad y nos explicó cómo teníamos que comportarnos, así fuimos aprendiendo a transitar esta pandemia”.

“De a poco acomodamos los turnos y las formas de trabajo. En nuestra industria, particularmente, la gente no trabaja muy cerca, no hay grandes grupos juntos y ya de por sí tiene que tener ciertas medidas de higiene que hacen que el contacto no sea tan directo: barbijo ya se usa de por sí, todo el tema del lavado de manos antes de ingresar a la planta, la utilización de cofia, muchas cosas que ya se usaban que hacen que el virus no transite tan fácil y aparte de eso se reforzó mucho con alcohol y muchísimas medidas que nos dijeron que había que implementar. No tuvimos muchos casos juntos si hemos tenido por separado de chicos que se han contagiado afuera y obviamente han cumplido con sus cuarentena”, afirmó.

En cuanto a lo comercial, Bruzzese indicó que “teníamos pensado lanzar muchos productos, sobre todo en una exposición que se hace en Buenos Aires, alrededor de abril, obviamente el año pasado se suspendió y el lanzamiento fue parcial aunque la verdad que con mucho éxito y nos llena bastante de orgullo. Hay mucha gente de Buenos y otros lugares del país que nos dice ´probamos las cintitas nos encantaron, dónde las conseguimos. Dentro de todo lo malo a eso lo rescatamos como muy positivo”.

Por último, expresó que “si bien el volumen de exportación todavía no es grande, hemos abierto muchos puntos como Venezuela, República Dominicana, Paraguay, dentro de poco Uruguay, Brasil, esperando que en dos años el volumen crezca”.

