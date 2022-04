Total acatamiento al Paro Bancario Nacional en nuestra ciudad

28 abril, 2022 Leido: 235

Hace varios días que se anunció un paro nacional bancario en reclamo a varios puntos laborales, principalmente el aumento salarial. Desde el gremio estimaban que no se llegaría a esta instancia ya que había conversaciones diarias para llegar a un acuerdo, que finalmente no se concretó.

Leonardo Dáttoli, delegado en Tres Arroyos de La Bancaria, dijo al respecto, “el acatamiento al paro es total, se agotaron los términos de las negociaciones aunque las reuniones siguen. La idea del gremio es no tener cerrar porque la gente lo necesita, lo cierto es que las Cámaras empresariales Bancarias están muy duras, echaron para atrás la negociación, tienen la potestad de hacerlo, y hubo que recurrir al paro.

Hay cinco Cámaras empresariales bancarias, todos los años cada cámara envía un representante y la Bancaria hace lo mismo, y se reúnen en el Ministerio de Trabajo. Este año decidieron mandar un solo representante para todas y negocia con Bancaria y llegan a un principio de acuerdo, y cuando se lo plantea al resto de las cámaras, algunas de las otras no estuvieron de acuerdo y todo fue desestimado, por eso llegamos al paro nacional.

A Bancaria le llamó mucho la atención lo sucedido, estimo que es la primera vez que pasa, ahora tendremos una nueva audiencia el 5 de mayo, pero las reuniones son diarias. Se hicieron los máximos esfuerzos para no llegar a la medida de fuerza, pero de no llegar a un acuerdo no se descarta un nuevo paro”.

