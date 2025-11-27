Totalmente renovado, Black Sheep Bebidas inauguró en Maipú 59

27 noviembre, 2025 0

En Maipú 59 quedó inaugurada este jueves la Casa de Bebida Black Sheep, donde si bien funcionaba una tienda de bebidas, desde hoy también se amplía con venta de distintos productos de despensa, golosinas y Snack.

Sus titulares Jesica Bustos y Miguel Maldonado dijeron a LU 24 que la gente se encontrará con una renovación total de muebles y luces, que le dan una fisonomía distinta a una de las cuadras muy transitada de la ciudad en un estilo parecido a los que son las tres bocas de expendio de golosinas y chocolate que disponen sus locales de Kiosco Sol y Luna. Habrá bebidas nacionales e importadas.

Dispondrá de todos los medios de pago y por ahora no cuentan con delivery, pero dentro de un tiempo habrá sorpresas con estilos de comercios de Buenos Aires.

El horario de atención es de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 23:00.

