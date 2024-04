Toti Rens: “Encontramos un Organismo que está muy bien; hay mucho para aprender”

6 abril, 2024

Estamos viendo las expectativas y todo lo nuevo que será esta gestión, dijo a LU 24 Javier Toti Rens, flamante delegado director del Organismo Descentralizado Claromecó.

“Me he encontrado con un Organismo que está muy bien, hay mucho para aprender, cosas que se pueden cambiar, hay cosas con las cuales no me quiero equivocar; el miércoles fue un poco el clima de fiesta y empezamos de a poco, jueves y viernes, ya hablamos con el personal, con los muchachos, con el capataz”, dijo.

“Hoy nos reuniremos los delegados en Copetonas, donde hablaremos de la problemática que corresponde a cada una de las localidades; sería muy importante poder reunirnos cada quince días porque, aunque tengamos temas particulares, hay temas en común como el basurero, las calles de tierra, a veces la falta de materiales”, expresó.

Tengo entendido que habían invitado a Pity Federico y Pablo Garate, por lo que seguramente estarán, ya que Pablo promueve este tipo de reuniones” sostuvo y enumeró a su vez los temas que serían de tratamiento “siempre con el sentido de tener mejor las localidades” y mencionó en lo particular de Claromecó, que “lamentablemente el tema pasa todo por el dinero, para poder reparar maquinaria”.

“Siempre vamos a encontrar espacios de consenso como el proyecto de asfaltar la Costanera; hay puntos que no puede ser que no tengan soluciones por la lógica común, hay circunstancias en las que uno tiene que preocuparse por el lugar donde está”, afirmó.

“Ante la situación que estamos viviendo, no se pueden plantear cosas que por ahora no se pueden hacer, por lo que iremos de a poco tratando de solucionar los temas”, concluyó.

