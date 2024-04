Toti Rens fue puesto en funciones por Garate en Claromecó

3 abril, 2024

En un acto realizado en el Espacio de Arte Quelaromecó, fue puesto en funciones por el intendente Pablo Garate el nuevo delegado director del Organismo Descentralizado Claromecó Servicios Turísticos, Javier “Toti” Rens.

Lamberti: “Un día realmente histórico en términos democráticos”

En el inicio habló Julián Lamberti, quien estuvo a cargo desde hace cuatro años como delegado del Ente, agradeció a los presentes la asistencia, y calificó a este día como “realmente histórico en términos democráticos”, en referencia a que Rens asume sus funciones luego de ser el candidato más votado el pasado 23 de marzo en las elecciones convocadas por la comuna tresarroyense.

“Quiero desearle el mayor de los éxitos en la gestión a Toti Rens en la gestión Garate, ya que seguramente habrá muchas demandas, en un momento en el que el país está complicado más que nada en su economía”, dijo Lamberti y agregó: “en lo personal estoy muy feliz de haber podido colaborar con la transición desde el 22 de octubre cuando Pablo gana la elección y comenzamos a llevar adelante la misma en función de dejarle el 10 de diciembre a quien continuara, las cosas lo mejor posible; luego Pablo me pidió que lo acompañara en la transición que culmina hoy”.

“Me siento muy feliz de haber podido contribuir y poner un granito de arena, y que el cambio de director se de en estos términos, poder estar los tres sentados en la mesa, luego de una transición prolija ordenada, y que Claromecó quede, en términos relativos, bastante ordenado”.

“Lo mío son palabras de bienvenida y de despedida: quiero agradecer profundamente a quienes me acompañaron estos cuatro años; me tocó arrancar en plena pandemia y me toca terminar en plena crisis o hipercrisis de la Argentina; agradecer a mis compañeros de gabinete, los de antes y los de ahora, y decirles que me voy con más amigos, algunas canas más y mucho aprendizaje y realmente muy contento por haber cumplido la función: éxitos Toti, éxitos Pablo en la gestión y muchísimas gracias a todos ”.

Pablo Garate: “Toti, manos a la obra”

El intendente Pablo Garate sucedió a Lamberti en el uso de la palabra y resaltó la iniciativa prometida en la campaña de la elección de los delegados por parte de los vecinos. “Hemos cumplido con un compromiso que, digamos, no todos estaban creídos que iba a pasar” dijo y sostuvo además que “ese compromiso tiene que ver con que la gestión municipal trabaja con todos los que tengan ganas de trabajar, no importa desde donde vengan, no importa su ideología política ni nada por el estilo”.

“Hemos hablado casi todo el tiempo con Toti del Claromecó que queremos para adelante y hemos hablado de que es solo arremangarse y ponerse a trabajar rápidamente. Por eso también hicimos la asunción rápido, para que pudiera empezar a trabajar lo más urgente posible”, manifestó Garate.

“También quiero ratificar algo que es importante y que esto no resuelve la mejoría del distrito ni de Claromecó; no lo resuelve un intendente solo, no lo resuelve un director delegado solo, esto lo resolvemos como comunidad, lo resolvemos entre todos. Todos los problemas que tengamos que ir superando, si trabajamos mancomunadamente, entendiendo que necesitamos de todos. Acá veo que hay muchísimas instituciones, gente que aporta permanentemente su granito de arena, aún en la diferencia, porque está bien que trabajemos en la diferencia de lo que creemos, pero lo importante es que nos pongamos a trabajar, que no demos más vueltas con estas cosas y que pongamos objetivos importantes, que las cosas se van consiguiendo paulatinamente”, expresó.

“Como puntapié hemos tenido una muy buena actividad turística este fin de semana de Semana Santa, la verdad que ha sido una actividad que salió muy bien, estamos muy contentos de haberla hecho por el Organismo Descentralizado, con turismo, con cultura, obviamente todo bajo el paraguas de la Municipalidad; hay otra cosa que es importante, el destino de nuestra comunidad, en este caso de Claromecó, no solo es del organismo descentralizado y de Toti a partir de hoy, sino naturalmente es de la Municipalidad del desarrollo y de la responsabilidad enorme que me corresponde a mí, y para lo cual obviamente Toti va a tener total y absoluto respaldo de nosotros, obviamente acompañamiento, vamos a discutir mucho a dónde vamos”, ratificó.

“Para sorpresa de todos, al día siguiente a que pasó la elección, el sábado, el domingo, el lunes cuando nos juntamos, lo que teníamos en la cabeza uno y otro eran todo coincidencias, así que en realidad habíamos hablado alguna vez cuando nos encontrábamos en la estación de servicio, siempre compartíamos, pero lo que tuvimos fueron coincidencias en hacia dónde vamos, y nada, yo muy contento de que podamos haber hecho realidad algo que nos comprometimos desde el primer día que asumimos y es que hoy, como en el resto de las localidades, porque acá nos acompaña el delegado de San Francisco, Marcos, que también fue puesto como delegado en las mismas condiciones que Julián: decidió participar, ganó las elecciones y sin ninguna duda ya está trabajando, porque hay que seguir trabajando”, relató.

“Hoy es el primer día y nada, simplemente les pido que a todos nos ayuden, Claromecó necesita de todos y fundamentalmente adelante de todo nuestro pueblo, que Toti sepa que obviamente lo vamos a acompañar, lo vamos a ayudar; hay que pasar un momento de transición, a él le va a pasar lo mismo que lo está pasando a nosotros, nosotros estamos prontos a cumplir cuatro meses de gobierno municipal y obviamente cometemos errores, obviamente nos falta experiencia en muchas cosas, le ponemos esfuerzo, le ponemos sacrificio, le ponemos trabajo, pero todo es un proceso de adaptación. Acompañen en este proceso de adaptación también ustedes como comunidad a Toti, así que, nada, muchas gracias a todos, les voy a entregar el decreto a Toti como un dato simbólico, está claro que para todos sepan que seguramente en la próxima sesión del Concejo Deliberante se va a elevar el decreto de la designación de Toti porque es a referéndum del Concejo Deliberante, porque el Ente Descentralizado de la Ordenanza lo hace de esta manera, así que a partir de hoy ya va a ser delegado y después se ratificará en el Concejo Deliberante, que supongo que será la semana que viene la sesión, pero ya a partir de hoy, Toti, manos a la obra”, concluyó.

Rens: “Tengo mucho por aprender, muchas ganas”

Finalmente, Javier Rens agradeció a ambos por las palabras y saludó a todos los presentes para luego afirmar “Soy muy emotivo, me emociono y es un día muy especial para mí, un orgullo poder ser el representante de Pablo Garate en Claromecó, soy una persona, un claromequense sin más, tengo mucho para aprender, muchas ganas; voy a tener defectos y virtudes como todos, pero bueno tendré que sortear seguramente muchos obstáculos, con momentos de tristeza, desazón, amargura, pero también vamos a tener momentos de alegría cuando logremos los objetivos para Claromecó”.

“No soy mucho de prometer, pero bueno, se lo dije a Pablo y a toda la comunidad que trabaja: con confianza, respeto, honestidad, lo van a tener de mi parte”.

“Quiero agradecer a todo el pueblo de Claromecó que me apoyó del primer día con el aval, después de las elecciones; a Pablo que respetó esa decisión, y, como se lo dije personalmente, la justicia y la política bien aplicada es muy buena para ayudar a la gente, y por el respeto de todos”. Vayan palabras de agradecimiento también para todos, como lo dije para Julián, para Pablo, para mi señora que está ahí, seguramente mis viejos también están presentes hoy en mí, siendo una persona bien, así que bueno muchísimas gracias por todo, voy a trabajar por Claromecó dentro de las posibilidades, haré todo de mí para un Claromecó mejor”, finalizó.

