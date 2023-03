Trabajadoras pioneras: el homenaje de Adultos Mayores por el Día de la Mujer (video)

9 marzo, 2023

Por el 8 de marzo, el Área de Adultos Mayores de la Municipalidad decidió llevar adelante un homenaje a mujeres valiosas de la comunidad de Tres Arroyos que han colaborado para forjar el desarrollo de nuestra sociedad. Lo hizo mediante reportajes a trabajadoras pioneras en sus áreas, algunas de cuyas palabras se reproducen textualmente:

Ester I. García: 94 años. “Trabajar fue una alegría bárbara, estaba muy contenta”. “Pude convencer a mi mamá y pude trabajar”. Trabajé 43 años, entre a los 16″. El profesor me dijo “allá en la administración del hospital necesitan una empleada para la oficina”. Mi mamá me dice, “estás loca yo que te he cuidado tanto”.

Ester se desempeñó como jefa del Área de Personal del Hospital Pirovano.

Norma Vivas: 74 años. “Trabajar para mí fue lo mejor que me ocurrió”. “Enfermería es un trabajo humanitario”

“Yo pasé un tiempo con mi trabajo hermosísimo” “Estudié de grande y pasé 30 años”

Norma es Enfermera Auxiliar y trabajó mucho tiempo en el CAPS de Ruta 3 Sur.

Mabel López: 73 años. “Soy enfermera y durante toda mi vida trabajé” (…)”Aun hoy jubilada sigo trabajando”. “Para mí ha sido un don, un regalo de Dios poder trabajar en esto que es servir a aquellos que lo necesitan”. “Si volviera el tiempo atrás volvería ser enfermera”.

“El hecho de ser mujer no me limito para nada, yo tenía una formación por la cual me podía plantar y hacerme respetar como profesional que soy”.

Mabel es enfermera profesional y se ha desempeñado como enfermera en el Hospital Pirovano, en CAPS de Tres Arroyos, Orense, Claromecó, Copetonas. Hoy trabaja en el área de Adultos Mayores del Municipio

Olga Bolonio: 65 años. “Mi experiencia de vida fue trabajar desde los 14 años, estudie. Pase todas las etapas niños con adolescentes, adultos. “Fue la parte más feliz de mi vida en el trabajo”. “Si tuviera que elegir volvería a elegir lo mismo, gente que me apoyaron, que me enseñaron”.

Olga trabajó como promotora de salud en el CIC de Boca, como referente barrial.

Sara Aristimuño: 83 años. “Casi la mitad de mi carrera docente la hice en escuelas rurales”. “Una vez jubilada me dedique al gremio, siempre representando a la UETA” “Estoy en la comisión de damas que colaboramos con el geriátrico municipal. Pienso que siempre hay tiempo para aprender. Siempre fui activa. la vida no me fue fácil, pero salí adelante siempre con optimismo ” ” Hoy puedo decir que soy Feliz” “agradezco a Dios el despertarme” “el tema es no quedarse quieta”, “me gusta viajar, recorrer nuestro país”. “Yo sigo haciendo trámites, no me quiero quedar”.

Sara es docente jubilada y aun hoy colabora con el Geriátrico Municipal.

