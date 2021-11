Trabajadores de farmacias manifestaron frente a un comercio local del rubro

17 noviembre, 2021

“Somos un gremio pacífico que resuelve todo por las vías del diálogo y administrativas, pero en este caso no se logró. Hemos planteado a los dueños de la farmacia las cuestiones relacionadas con diferencias salariales que tiene con sus trabajadores, y empleados monotributistas, e incluso se ha llegado al Ministerio de Trabajo por el incumplimiento de varios puntos del convenio colectivo, y ni siquiera se han presentado. Estos inconvenientes comenzaron en 2018, y nos han dejado como única opción este tipo de reclamo. Le han impuesto el temor a los trabajadores y creen que si no trabajan en las farmacias Di Marco y Di Rocco no van a trabajar en ningún otro lugar, ambas repiten el mismo modus operandi”, aseguró el dirigente sindical a LU 24.

Farías dejó circunscripta la continuidad de la protesta a la conciliación obligatoria, en caso de que sea dictada, y al mismo tiempo aseguró que los empleados de las farmacias nombradas permanecen en sus puestos de trabajo.

