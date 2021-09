Trabajadores de INTESAR también reclaman por sus salarios en Balcarce

19 septiembre, 2021 Leido: 16

En Balcarce también tiene lugar el reclamo de los trabajadores de INTESAR, en un obrador que la firma tiene en esa localidad vinculado a la obra de interconexión eléctrica entre Mar del Plata y Bahía Blanca, hoy paralizada. Allí, los empleados tampoco han percibido sus salarios, según publica el diario marplatense La Capital.



Los trabajadores enrolados en la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) siguen con un paro por tiempo indeterminado y bloqueo al acceso a la planta desde el pasado 26 de septiembre cuando se enteraron que no iban a cobrar la primera quincena de agosto.

El delegado de la UOCRA, Nahuel Arevalo, comentó que se concretó una audiencia en el Ministerio de Trabajo y lograron que concurriera el gerente de la empresa, Osvaldo Musso, y el secretario de Organización de la UOCRA, Miguel Roldán.

“La empresa manifestó que el Estado nacional le debe certificados y también que no les llegó todavía una readecuación de partidas porque aumentaron los costos de la obra. Eso es otra cosa que también le estarían debiendo”, contó el delegado.

En tanto, reconoció su preocupación teniendo en cuenta que Musso aseguró en la reunión que existe mucha incertidumbre en la empresa porque no tienen en claro cuándo el gobierno les brindará los pagos adeudados.

“Musso nos dijo que la empresa tiene la intención de pagar los salarios pero que no es responsabilidad de ellos sino del Estado que no paga por los trabajos realizados y los certificados correspondientes”, indicó Arevalo.

Solución

En busca de una solución, desde la UOCRA se solicitó una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo pero esta vez se sumó un pedido para que, además de representantes de la empresa, puedan concurrir miembros del ente regulador de este tipo de obras y del fideicomiso que tiene a su cargo el pago de los salarios de los trabajadores como los movimientos financieros de la obra.

Desde el gremio de los trabajadores quieren conocer cuál será la vía de solución del conflicto y cómo seguirá la obra a futuro teniendo como premisa que se puedan regularizar todas las deudas que se generaron.

“La única vía de solución es que aparezca el pago de haberes de los trabajadores porque lamentablemente no encontramos ninguna respuesta después de reunirnos y eso trajo más incertidumbre”, indicó Arevalo.

Arevalo dio a conocer que se trata de la obra más importante de la región debido a que involucra a 450 trabajadores, entre mensualizados y operarios a destajo. Asimismo, aseguró que la misma situación están viviendo los trabajadores de la planta de la empresa que se encuentra en Tres Arroyos.

La empresa tiene a su cargo la obra de tendido eléctrico que comunica las plantas de Bahía Blanca con Vivoratá.

Integración Eléctrica Sur Argentina S.A. ha participado en más del 50% de las obras de transmisión eléctrica de la última década en Argentina y ha tendido más de 3000 kilómetros de líneas de extra alta tensión del Sistema Argentino de Interconexión de 500 kV y ha construido o ampliado el 25% de las estaciones transformadoras.

