Trabajadores de la ex Laso desconocen que el Síndico haya presentado un escrito acerca de un posible inversor

23 mayo, 2020 Leido: 388

Luego de que tomara estado público el supuesto interés de un posible inversor de lo que fuera Cereales 3 Arroyos y el informe del síndico designado en el marco del concurso preventivo, que obstaculizaría la conformación de una cooperativa de trabajo integrada por los trabajadores de la ex Laso, uno de los referentes de los empleados aseguró que “no hay ningún escrito presentado” al respecto.



Sebastián Anta explicó al respecto esta mañana a LU 24: “es una situación difícil que ya hace tiempo unos 20 meses que no percibimos sueldos del empleador. No fuimos despedidos y por este motivo tampoco hemos podido recibir ningún subsidio del Estado. Nos ha llevado a tomar la intención de formar una cooperativa de trabajo, en la cual la gran mayoría de los trabajadores, un 80 por ciento estaría siendo parte. Tratando de recuperar nuestra fuente de trabajo, porque es la única manera de recuperarlo. Hemos avanzado fuertemente en el tema y presentado escritos para que la jueza entienda nuestra situación”. Remarcó que avanzaron en la búsqueda de presupuestos “buscando capital inicial para ponerla en marcha y hay privado con intenciones, el estado también, y la idea es dar trabajo a las 100 familias que forman parte del proyecto”.

Aclaró que “la realidad es que en el Concurso Preventivo no hay ningún escrito presentado por el síndico que hable de una supuesta existencia de un posible inversor interesado, no constan nombres tampoco y si el empleador sabe que hay una posibilidad, tampoco trasmitió la situación. Hemos pasado por 3 o 4 situaciones de compradores que se diluyeron en el tiempo”.

Anta detalló además que solo de sueldos se deben alrededor de 200 millones de pesos “sin contar la deuda de la masa a concursar de proveedores y demás. El último caso de posible inversor fue en octubre que la misma gente que venía por el Frigorífico Anselmo vino a hablar para hacerse cargo. Duró 30 días y quedamos peor. Nos cortaron servicios, defraudando a la gente y dejándonos nuevamente por el piso”.

Anticipó que en este tiempo, “hemos hecho los papeles de la cooperativa para avanzar la semana próxima. Deberíamos tener la matrícula como cooperativa de hecho. Hemos limpiado, mantenido, volver a tener energía eléctrica, que la CELTA nos dio una mano terrible. Tenemos presupuestos de lo que se necesita para poner en marcha las dos plantas. El trabajo es arduo, la gente se ha concientizado y nos ayudó para volver a la planta. Las estamos cuidando. Dentro del escrito pedimos a la jueza que corte la feria y empiece a accionar, porque necesitamos tener continuidad”, advirtió.

Volver