Trabajadores de la ex Laso: “Estamos de acuerdo con la posibilidad de venta de la empresa”

En conferencia de prensa los trabajadores de Cereales 3 Arroyos desmintieron la información que habla sobre la posible venta de la empresa.

Guillermo Paniga explicó que es mentira que los trabajadores no estarían de acuerdo con la gente que quiere comprar la empresa porque les había impuesto condiciones: “La propuesta de la gente que vino es que no puede tener a todos los empleados, que lamentablemente va haber despidos y retiro voluntario. Ellos iban a tener una entrevista personal con cada uno de nosotros y de ahí decidirían con qué gente contar y con cual no. De esto se habló el miércoles, estaba el gremio presente y alrededor de 80 personas con lo cual fuimos a una asamblea y un 90% decidió por tomar lo que esta gente nos estaba ofreciendo”.



En tanto Juan Manuel Iema aclaró que con el gremio están de acuerdo en todo y no hay ningún tipo de problema. También afirmó que “en la asamblea todos levantaron la mano, había mayoría de trabajadores, todos nos pusimos de acuerdo y acordamos que aceptábamos la propuesta”.

“Lamentablemente si alguno de nosotros quedáramos afuera nos iríamos con un poquito de plata, hace un año que no tenemos nada”, agregó Paniga. Además manifestó: “Estamos de acuerdo con la posibilidad de venta de la empresa y no queremos dejar que pase, porque es nuestra fuente laboral de 120 familias más lo chicos de Pilar, entonces hay que defenderla como sea. Ellos van a ser los dueños y van a tener la última palabra”.