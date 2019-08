Trabajadores de la ex Laso protestan en la Planta del Parque Industrial: “Estamos abandonados”

Un grupo de trabajadores de Cereales Tres Arroyos - Ex Laso - se hicieron presentes en la planta que la firma tiene en el Parque Industrial, “prendiendo gomas para visibilizar nuevamente nuestro reclamo” según dijeron a LU 24 este domingo.

“Estamos abandonados, y decidimos hacer visible nuevamente el reclamo, estamos en una situación extremadamente difícil, y además en ANSES figura que estamos cobrando un sueldo cuando esto no es así, llevamos ya hace un año y no tenemos rumbo, no sabemos dónde salir”, expresaron.

“Nos llama la atención que en los medios nacionales que dan cuenta de los despidos en otras fábricas no salga la situación por la que estamos pasando, pero nos parece que hay un “arreglo”, ya que si sale en los medios locales también se podría hacerlo visible en los nacionales, porque hay 350 familias en la calle”, manifestaron.

“Hoy en el día del niño cuando todos están en familia, nosotros estamos acá, rebuscándonosla como podemos, nos están tomando el pelo desde la fábrica y no da para más, es salir de tu casa, llegar a hacer una changa, hoy tenés y mañana no sabés”, relataron.

“En ANSES figura que estamos cobrando, y no es así, esto es una estafa, el saber que figura que están aportando algo y no estamos percibiendo, yo estoy separado y me figura que estoy percibiendo un salario de cincuenta mil pesos y tengo problemas, tenemos un abandono patronal con gente que no da la cara”, dijo uno de los trabajadores.

“Estamos haciendo esto visible nuevamente y si no tenemos respuestas estamos dispuestos a ir afuera del municipio a prender gomas ahí, con bombos y platillos”, afirmaron.