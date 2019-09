Trabajadores de la ex Laso quieren manifestar su desacuerdo con una publicación

Trabajadores de Cereales 3 Arroyos, ex Laso, se reunirán con los medios esta tarde para efectuar algún tipo de aclaración respecto de una publicación en la web Infoalimentación, que habla de las posibilidades de reactivación de la empresa a partir de la eventual compra de la misma por parte de un grupo inversor.

La publicación en cuestión, que puede leerse en el link

http://www.infoalimentacion.com.ar/2019/09/13/cereales-tres-arroyos-reactivacion/, indica que: “Los empleados de la alimenticia Cereales 3 Arroyos recibieron con expectativas la noticia de la posible compra de la planta y la reactivación del empleo y la producción.

En el Sindicato de la Alimentación de la Provincia de Buenos Aires se conoció la posibilidad de que compren la empresa Cereales 3 Arroyos.

El gremio comunicó de informa inmediata la oportunidad a los trabajadores que celebraron la chance de volver a trabajar.



Es que hace casi un año que la empresa está a la deriva, sin respuesta patronal y sin plan de reactivación.

La alternativa de compra provino del propio sector patronal y sembró la ilusión en los trabajadores y sus familias.

Según conoció el gremio, un grupo inversor argentino estaría firmemente interesado en la compra de la ex Laso. Hoy la alimenticia se encuentra cerrada y sin producir desde hace un año.

Pero, además, hay un alto grado de incertidumbre entre varias decenas de empleados.

Las conversaciones empezaron hace varios días y siguieron inclusive hasta anoche.

En las reuniones sobre la mesa de negociación se plantearon varias alternativas.

Así se lo habrían hecho conocer al gremio y a una delegación representativa del personal.

Entre ellas se encuentra la compra de la empresa y la reincorporación de los trabajadores «históricos».

Por eso el gremio se aferró a esta idea y comunicó la decisión de los nuevos dueños.

Los trabajadores tomaron con expectativa la propuesta que implicaría volver a contar con trabajo estable después de meses.

Sin embargo, los trabajadores también saben bien que los cambios pueden implicar despidos o incorporaciones paulatinas.

Así fueron los casos de Alco-Canale y Criave, entre otros.

Lo concreto es que en la planta no quieren vivir esa situación.

Hasta el día de hoy los trabajadores se sostuvieron haciendo changas y vendiendo la producción de la planta”, finaliza el texto.