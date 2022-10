Trabajadores del basural siguen protestando en busca de respuestas

12 octubre, 2022

Quienes trabajan informalmente en el Centro de Disposición Final de Residuos – ex basural- seguirán con su protesta y movilización en sectores aledaños a la Planta de Tratamiento, exigiendo al municipio “que nos den un trabajo digno, ya que con 25.000 pesos que nos quieren dar por mes no alcanza para nada”, según dijo a LU 24 Carla Ford, una de las manifestantes que acompañan esta acción.

“ Arrancamos con la protesta hoy a la mañana porque nos querían dar un plan, y siempre pasa lo mismo te dan un plan y a los tres meses te lo sacan”, dijo y trazó un panorama sobre qué reclaman al municipio, y reiteró que “no alcanza para nada, yo tengo siete pibes, todos somos familias numerosas, hay gente que viene en distintos turnos, algunos aprovechan que los chicos están en la escuela, y siempre se nos dijo que cuando se abría la planta iban a tomar gente; habrán tomado dos o tres personas, y al tiempo las echaron, esa gente hoy vuelve a cirujear, porque es su trabajo: teníamos un acuerdo y no se respetó”.

“Esto para mí es mi trabajo, vamos a seguir acá porque acá no se hizo presente nadie, no se hizo presente Cittadino, no se hizo presente Sánchez, nadie; hoy me llegó un audio en el que nos decían que nos sacaban 15.000 pesos porque íbamos a protestar; yo estoy pidiendo que nos den un trabajo digno ya que nos sacaron esta fuente de trabajo que eran los camiones”, sostuvo.

Volver