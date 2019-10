Trabajadores del Registro Civil en la sesión del Concejo

Se hicieron presentes en la sesión ordinaria que realizó el deliberativo tresarroyense trabajadores del Registro Provincial de las Personas, quienes presentaron un proyecto en el que daban cuenta de la situación generada ante los reclamos efectuados al Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que derivó en el paro que cumplen los trabajadores y el gremio ATE.



El concejal Martín Garrido fundamentó el proyecto aprobado por unanimidad, y sostuvo que los trabajadores “ven sus derechos vulnerados ante el pedido de actualización de su salario, ya que se encuentran bajo la ley 10.830 pero perciben salarios inferiores”, a la vez que plantearon la necesidad de conformar la apertura de una Mesa Técnica sectorial, y la mejora en la accesibilidad, dado que las oficinas se encuentran en un primer piso y no cuentan con rampa o ascensor para las personas mayores o con discapacidad”.

“Ante el incremento de las tasas que se realizan en el Registro que aumentaron más de un 800 %, también hay contratos que no aseguran la continuidad laboral y dejo a cientos de empleados precarizados, están alcanzados por la ley 10.830 pero percibiendo salarios inferiores, lo que los coloca en una situación donde no pueden acceder a la canasta básica”, dijo Garrido y agregó que ante esta situación “también se produce baja en la recaudación para el IPS y el IOMA porque se toman sobre el básico. Exigen la reapertura de paritarias, el pase a plantas, el llamado a concurso y la adecuación a las leyes vigentes”.