Trabajadores locales piden a la UOCRA restitución de dirigentes

25 marzo, 2025 444

Trabajadores de Tres Arroyos acercaron a LU 24 una nota con pedido de publicación en la que solicitan a la UOCRA la restitución como dirigentes de Carlos Blando y Valentín Tedesco.

La nota

Nos dirigimos por este medio para hacer llegar al señor Gerardo Martínez el pedido por la restitución de nuestros compañeros dirigentes de UOCRA, el señor Carlos Blando y el señor Valentín Tedesco ya que nuestro gremio se encuentra intervenido desde hace casi un año y lo están manejando interventores de Buenos Aires. Desde ese momento nos han aislado a los trabajadores de Tres Arroyos estando la mayoría sin trabajo. En más de una oportunidad nos acercamos, pero nos dicen que no hay trabajo, sabiendo que hay empresas de afuera realizando trabajos y los están realizando con gente de afuera y no con los trabajadores locales.

Hoy las empresas no toman gente de acá, traen ellos mayormente paraguayos, esto no sucedía cuando Carlos Blando estaba al frente de UOCRA, abundaba el trabajo.

Teníamos sueldos dignos, los trabajadores éramos respetados. Hoy hay sueldos que dan vergüenza, trabajadores explotados, chantajeados. Hasta en ocasiones golpeados, tratados inhumanamente como si fueran esclavos.

Necesitamos que vuelvan nuestros queridos dirigentes, así volvemos a ser trabajadores con dignidad.

Si no somos escuchados, vamos a hacer una movilización masiva junto a otros compañeros trabajadores de Azul, Las Flores, Tandil y todo el que se quiere sumar para luchar por la vuelta de nuestros dirigentes.

