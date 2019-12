Trabajadores Sociales solicitan “mejorar las condiciones laborales actuales”

En el Día del Trabajador Social, la Delegación de Trabajadores Sociales de Tres Arroyos emitió un comunicado en el que hace visible “la desprotección de nuestros espacios de trabajo, que además de contrataciones inestables y precarias de muchos colegas, también se nos desprovee de insumos, recursos y políticas públicas para realizar nuestra tarea de manera adecuada y satisfacer las necesidades de la población”. En consecuencia, solicita a “los empleadores mejorar las condiciones laborales actuales, terminando con la precarización laboral que atraviesan nuestros colegas en diferentes dependencias, reivindicando la importancia de la función social del Trabajo Social.

El texto es el siguiente:

Hoy Diez de Diciembre en nuestro país se conmemora el día del Trabajador Social en concordancia con el Día universal de los Derechos Humanos (Resolución JG 1/12), no es casual, implica un posicionamiento político ideológico, ya que como colectivo profesional nuestro proyecto ético político tiene como horizonte la defensa de los Derechos Humanos.

Entendemos como Trabajo Social a la profesión que basada en los principios de la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad; interviene cotidianamente en las problemáticas sociales, generadas por la cuestión social, promoviendo la transformación y la cohesión social, como el fortalecimiento y la liberación de las personas.

Nuestra práctica se encuentra respaldada por las teorías del trabajo social, las ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos indígenas, involucrando a las personas y estructuras para hacer frente a desafíos de la vida y aumentar el bienestar. Art 4. Ley federal de Trabajo Social 27.072.

Actualmente nos encontramos en un contexto social e institucional complejo, donde las políticas neoliberales implementadas incrementan la fractura social y atentan contra los derechos humanos de las personas. En este sentido, los/as Trabajadores/as Sociales en nuestra condición de trabajadores/as también nos encontramos atravesados por los condicionantes económicos, políticos, sociales e institucionales actuales, a decir de Nora Aquín, “la condición del trabajador social asalariado no solamente encuadra al Trabajador Social en la relación salarial, sino que también moldea su inserción socio-institucional en la sociedad. Por más que disponga de autonomía relativa para concretizar su trabajo, el Trabajador Social para organizar sus actividades depende del Estado, empresa o entidad no gubernamental, las que posibilitan o limitan que los interesados accedan a sus servicios, provean los medios y recursos para su realización, establezcan prioridades, interfieran en la definición de papeles y funciones que componen el cotidiano del trabajo institucional, por eso, la institución no es un condicionante más del desempeño del trabajador social, sino que interviene como organizador de ese espacio”.

Conmemorando nuestro día y desde nuestro compromiso ético político, queremos hacer visible la desprotección de nuestros espacios de trabajo, que además de contrataciones inestables y precarias de muchos colegas, también se nos desprovee de insumos, recursos y políticas públicas para realizar nuestra tarea de manera adecuada y satisfacer las necesidades de la población, en consecuencia, solicitamos a los empleadores mejorar las condiciones laborales actuales, terminando con la precarización laboral que atraviesan nuestros colegas en diferentes dependencias, reivindicando la importancia de la función social del Trabajo Social”.

