Trabajan en la confección del reglamento de la Comisión de Seguimiento del Fondo de Financiamiento Educativo

6 abril, 2021

Este martes, se concretó la segunda reunión de la Comisión de Articulación y Seguimiento del Fondo de Financiamiento Educativo. Se trabajó sobre la elaboración de un reglamente interno, que cada integrante analizará y aportará distintas ideas o cambios a realizar, y se charló sobre algunas obras que se están ejecutando en escuelas, según informó a LU 24 la concejal vecinalista Victoria Larriestra.

En tanto, la edil del Frente de Todos Graciela Callegari manifestó que “la Comisión está buscando la manera de organizar y hacer operativa su tarea. Se trabajó sobre un borrador del reglamento que aprobaremos y va a permitir la elección de las autoridades”.

También dijo que “el sector educativo básicamente planteó la necesidad de establecer algunos criterios de modo para las prioridades que el sistema tiene, que sean consideradas y las podamos trasladar a quienes toman las decisiones definitivamente sobre el uso del Fondo”.

“Me parece importante que se empieza a hablar claramente en una misma mesa con todos los sectores para conversar sobre lo que se necesita, lo que se está haciendo, y las posibilidades de resolver los problemas”, añadió.

Por último, el subsecretario de Servicios Públicos, Roberto Pissani, expresó que “venimos trabajando con este Fondo desde el año 2012 y realmente tenemos un buen training, de poder estar en todos los establecimientos educativos, de escuchar a la gente y a sus directivos; participando de esta mesa ofreciendo el testimonio del día a día, de estar en el “campo de batalla”, en conocer la problemáticas de las escuelas, y siempre apostar a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos en un lindo modelo que es el educativo que tiene que crecer en la Argentina, que tiene vaivenes, como lo marcamos el año pasado, con el efecto de la pandemia, y que hoy nos sentimos más reconfortados en cuanto a lo operativo”. “A veces administrando las pequeñas cosas se hacen grandes y, por supuesto, también haciendo las grandes obras, esto es gestión y acción. En lo personal me siento muy orgulloso de trabajar en un equipo como el del intendente Carlos Sánchez, que a los pocos días de asumir trabajó con vocación en construir el CRESTA y traer la educación terciaria a Tres Arroyos. Tenemos una gran bandera como estandarte, debemos tener memoria. Estamos totalmente convencidos que a través de la educación está el futuro. No solamente estamos con palabras sino con hechos, aquí estaremos aportando, escuchando y debatiendo. No tenemos nada que ocultar”, finalizó.

El próximo encuentro de la comisión será el 4 de mayo.

