Trabajan en la organización de la Feria de Navidad del Rotary Club Tres Arroyos

La Rueda Interna Rotary Club Tres Arroyos se encuentra organizando una nueva Feria de Navidad, que se concretará el jueves 10 de diciembre de 9 a 12.30 y de 16 a 19 hs.

La misma tendrá lugar en el local número cuatro de galería Paseo Español. Cumpliendo y haciendo cumplir el protocolo vigente: tapaboca- alcohol- desinfección de calzado y distanciamiento.

Como siempre podrán encontrar en ella, ropa de dama, caballeros y niños, como así también calzado, carteras, accesorios y bazar.

Liliana Viejo, referente de la institución, habló con LU 24 y contó que “estamos trabajando muy bien. Hemos repuesto todo lo que es ropa de gabardina, bombachas de campo, pantalones elastizados, ropa de trabajo. Nos habíamos quedado sin algunos números y llegó la reposición”.

“La marca no hay que imponerla entonces la gente viene decidida a comprar y sabe lo que se lleva. Damos la posibilidad de llevárselo a su casa, lo prueban y lo devuelven si no les anda”, sostuvo, al tiempo que agregó que “trabajamos mucho con las redes sociales y se vende bastante por ahí, la gente pregunta mucho y si no se pueden acercar se lo llevamos”.

