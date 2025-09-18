Trabajo conjunto con las delegaciones: llegó nueva maquinaria

18 septiembre, 2025 104

El municipio adquirió nueva maquinaria para el mantenimiento de las localidades del distrito.

Se trata de máquinas 0 km que son esenciales para el arreglo de calles, un desafío que enfrentan las localidades de Tres Arroyos diariamente, en el ámbito costero y rural.

El intendente Pablo Garate avanza en la construcción de una mejor calidad de vida en las localidades, que muchas veces se han sentido postergadas, tomando la decisión de realizar esta inversión que va a mejorar y emprolijar los espacios públicos.

De esta forma podrán mantener un ritmo de trabajo frecuente, intercalando el uso para cada punto del distrito.

Los delegados de Orense, San Francisco de Bellocq, Claromecó, Reta y Copetonas mostraron su agradecimiento y satisfacción por esta metodología de trabajo conjunto.

A partir de ahora cuentan con mini cargadora y una pala con retroexcavadora, para hacer limpieza de terrenos, excavaciones, profundizaciones de canales, evitar inundaciones, arreglo de calles y entoscado, extracción de plantas y mucho más.

Volver