Trabajo: Escudero nuevo Delegado Regional. García, Coordinador de la Zona XI

14 octubre, 2025 0

El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires dispuso cambios en la conducción de la Delegación Regional Tres Arroyos, y designó nuevo Coordinador de la Zona XI.

Con la presencia del subsecretario de Relaciones del Trabajo, Andrés Reveles y el Director Provincial de Delegaciones Regionales, Miguel Funes, fue designado el Dr. Roberto Escudero al frente de la dependencia tresarroyense, en tanto, quien ocupara el cargo hasta este momento, Néstor García, pasará a desempeñarse como Coordinador de la Zona XI de la cartera laboral bonaerense.

