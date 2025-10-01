Trabajos de bacheo en diferentes puntos de la ciudad

Las cuadrillas de bacheo continúan con el trabajo que realizan todos los meses, en la ciudad cabecera, de arreglo de baches en las calles para una circulación más segura.

Las reparaciones se hacen a partir de respuestas de reclamos de vecinos y por zonas identificadas por el municipio.

Para cada proceso, que se hace en hormigón y también con pavimento, se necesita un tiempo de fraguado y secado, por lo que se solicita a los vecinos circular con precaución.

Se irán haciendo las habilitaciones correspondientes a la circulación a medida que el sector de asfalto esté listo y no sufra daños o roturas.

Este martes pavimentaron el sector de calle Humberto Primo 750, en intersección con las vías. Anteriormente lo hicieron en calle 9 de julio, Hipólito Yrigoyen, Pringles esquina Magallanes, Magallanes al 100, Bolívar 615, Isabel la Católica 606, San Lorenzo y Las Heras, Alsina y La Plata y Larrea 1250.

Se continuará trabajando en este programa de bacheo para que Tres Arroyos tenga calles más prolijas y seguras para la circulación de los vecinos.

Les recordamos a los vecinos que por reclamos pueden comunicarse con el WhatsApp municipal Arroyito 2983 509001, a través de la App MiTresa disponible para Android e IOS o desde las redes sociales: en el Facebook Municipalidad de Tres Arroyos e Instagram @municiplidadtresarroyos.

