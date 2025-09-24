Trabajos de reacondicionamiento en el Aeródromo Municipal

24 septiembre, 2025 0

Desde el fin de semana se están realizando en el Aeródromo Municipal trabajos de reacondicionamiento.

La pista del Aeródromo no contaba con mantenimiento desde hace más de 8 años, por lo que la gestión puso manos a la obra para mejorar este espacio invirtiendo más de 20 millones de pesos.

Actualmente desde el municipio es utilizado para la realización de vuelos sanitarios y tiene su mayor uso por vuelos no comerciales particulares.

Las cuadrillas municipales están poniendo en condiciones la zona, en equipo con el Aeroclub y el Club de Planeadores.

Se están realizando trabajos de agrimensura, con las marcas horizontales sobre la pista según las sugerencias que realizó ANAC, para garantizar la circulación segura y la seguridad de los vuelos. Además, también están concluyendo con el importantísimo balizamiento del área, y llevando adelante trabajos con maquinarias municipales en el suelo del Aeródromo.

“Estamos supervisando los trabajos junto a los usuarios de la pista. Con el Aeroclub y Club de Planeadores, también poniendo a disposición a nuestras cuadrillas municipales de Planeamiento Urbano, para poder cumplir con las nuevas normativas que exige la Administración Nacional de Aviación Civil”, expresó desde la Unidad Impulsar Mauro Daddario.

