Tragedia de Oriente: “No está bien la intervención política y que se quiera manipular a la Justicia”, dijo Hospitaleche

28 marzo, 2023

La Dra. Elisa Hospitaleche, abogada defensora de Rafael Pozos, detenido con prisión preventiva en la Unidad Penitenciaria N°4 de Villa Floresta acusado de “Homicidio culposo con pluralidad de víctimas” por la Tragedia de Oriente, apuntó contra el delegado municipal de Copetonas, Sergio Baldini, al expresar que “no está bien la intervención política y que se quiera manipular a la Justicia”.

Pozos es quien conducía la camioneta VW Amarok que, en la madrugada del 27 de noviembre, por causas que se tratan de establecer, colisionó contra la parte trasera de un automóvil marca Renault Laguna que viajaba en su mismo sentido (Oriente-Copetonas), con cuatro personas en su interior, que perdieron la vida: Ángel Javier Román (16), Jeremías García (16), Ceferino Ezequiel Palmas (22) e Iván Carrizo (41).

En diálogo con LU 24, la abogada penalista indicó que se aguarda el resultado de pericias accidentológicas que determinarán cómo aconteció el hecho. Es que, según dijo, las realizadas preliminarmente por personal policial “no terminan de convencer”.

Hospitaleche hizo cuestionamientos técnicos aunque aclaró que la Fiscalía “ha actuado como corresponde, interviniendo desde el primer momento”.

Considera que “Pozos en libertad no obstaculizaría el accionar de la Justicia, no se profugaría, es un chico que se encontraba estudiando una carrera universitaria en Bahía Blanca y su familia reside en Oriente”.

“No es tan literal como se quiere hacer saber que Rafael los empujó de atrás a un exceso de velocidad. La causa tiene datos objetivos que los abogados todos los conocemos y la pericia accidentológica que se hace ahora en Bahía Blanca, con todos los elementos que se han aportado, va a determinar realmente cómo aconteció. No es el frente de la camioneta con la parte trasera del auto, sino hay otras cuestiones que van a traer luz al accidente. Con esto no quiero decir que mi asistido no sea responsable o lo sea, eso se va a determinar luego en una sentencia en un juicio oral, eventualmente, o si hacemos un abreviado. Hoy por hoy, le guste a quien le guste, la Justicia está actuando como corresponde. No está bien la intervención política y que se quiera manipular a la Justicia”, sentenció.

“Entiendo la situación de las familias de las víctimas y me he mantenido hasta este momento en silencio, lo único que me parece claro es que el poder político no puede intervenir en el accionar de la Justicia. Tenemos un Estado democrático republicano de derecho donde los tres poderes actúan independientemente”, afirmó.

“El Delegado de Copetonas puede acompañar a las familias, me parece bien y lo aplaudo, pero no puede motivar situaciones de conflicto social. Las familias están en todo su derecho de expresarse y lo respeto y entiendo, pero me toca estar de este lado del escritorio defendiendo a una persona. Si es culpable o inocente lo va a decidir un juez, no yo, que hago mi mejor trabajo para poder acreditar qué fue lo que paso y luego determinar la responsabilidad penal, si le cabe a mi cliente, en la medida justa”, añadió.

Asimismo, manifestó que “en nuestro país el Código Penal establece las penas y son anteriores al hecho del proceso. Si al señor Delegado le molesta la calificación legal debería promover una reforma legislativa para que las penas sean mayores, hay varios proyectos, pero que no logran o pierden el estado parlamentario”.

Por último, Hospitaleche sostuvo que “el trámite de la excarcelación y de la prisión preventiva, ambos recursos, se encuentran, desde febrero de este año, en Casación, que resolverá si se dan los elementos para que Rafael Pozos siga detenido o considera que puede estar en libertad porque no hay méritos para sospechar que se va a profugar o entorpecer la investigación.

Una vez que esté el resultado de la pericia accidentológica vial la causa no tendría ninguna otra prueba pendiente y estaría en condiciones de elevarse a juicio. Es un proceso penal que va a ir al Juzgado Correccional porque la pena en expectativa no supera los seis años de prisión”.

“Lamento que se quiera hacer uso político de una desgracia. En todo caso, creo que el Delegado debería haber previsto alguna forma de transporte para los chicos que no tienen donde divertirse en Copetonas y viajan a la localidad de Oriente o vienen a Tres Arroyos y después consumen alcohol o no tienen los vehículos en condiciones y demás. A lo mejor, trabajar en eso sería mucho más importante que crear falsas expectativas respecto a los que dice la letra fría de la ley”, concluyó.

