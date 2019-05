Tragedia en San Miguel del Monte: murieron 4 jóvenes en un confuso accidente

La comunidad de San Miguel del Monte atraviesa horas difíciles, luego de que el lunes a la madrugada fallecieran en un accidente tres menores de edad y un joven de 22 años. Otra menor permanece en grave estado. Vecinos y familiares responsabilidad a efectivos policiales que concretaban una persecución al vehículo en el que circulaban. Aseguran que hubo disparos.



Edgardo Caiñas, periodista de Info Zona, dialogó con nuestra emisora esta mañana y relató lo sucedido: “En San Miguel del Monte hay un panorama de mucho dolor, mucha incertidumbre y confusión por lo ocurrido. Tengamos en cuenta que esta situación comenzó el lunes pasado a la 1 de la madrugada aproximadamente. Una situación que aún no está clara y debe dilucidar la justicia, ya que un móvil policial inicia una persecución contra un Fiat 147 en el que se desplazaban 5 jóvenes. Cuatro menores y un mayor de edad de 22 años. Se inicia la persecución y el conductor del vehículo pierde el control e impacta contra un acoplado de un camión que estaba estacionado. El vehículo se partió en dos literalmente. Cuatro de los jóvenes fallecieron y la quinta menor de 13 años, permanece en gravísimo estado y es trasladada al

Hospital El Cruce de Florencio Varela”.

Mencionó que algunos vecinos manifestaron que desde el móvil disparaban con armas de fuego al automóvil Fiat 147. “La fotografía que circula y está en todos los medios, está siendo periciada por la justicia y Asuntos Internos de la Policía de la Provincia. Otra de las versiones que circulan, es que el efectivo que se observa con medio cuerpo fuera de la ventanilla era que quería divisar la patente del vehículo para pedir apoyo. Muchos afirman que escucharon las detonaciones, se está pidiendo que todo aquel que tenga datos se acerque para dilucidar qué es lo que ocurrió. Ritondo dispuso la separación del Jefe de la Estación Comunal y dispuso que la misma quedara a cargo de un Interventor que llega de la ciudad de La Plata, hasta que este episodio se esclarezca”.

Caiña, agregó que “los cuerpos de los menores y del joven, fueron trasladados a la Morgue Judicial de Lomas de Zamora y hoy serán entregados a los familiares”.

Ayer ante la conmoción que invade la ciudad, se produjo un corte de la Ruta N° 3 en la tarde y luego se trasladó al centro de la ciudad donde está la comisaría lo que derivó en incidentes “en los que una oficial que llegó desde Lobos en apoyo ante los acontecimientos, resultó gravemente herida y trasladada en helicóptero a una clínica de Capital Federal y una menor recibió un golpe con ladrillo en su cabeza en medio de los enfrentamientos, por lo que está reponiéndose en el hospital de la ciudad”.

Según indicó el periodista del lugar, la versión policial sostiene que “la policía dice que estaba regresando a la comisaría e intentó detener el vehículo que no se detuvo y que escapó a gran velocidad. Se inicia entonces una persecución, porque le hacía señas de luces, toque de sirena y el conductor no se detenía. Por el contrario, circula un video de un joven que ya está en poder de la Fiscalía, en el que habría gravado en su celular que eran perseguidos y con disparos de la policía. Todo es materia de investigación. Hay mucha incertidumbre y nerviosismo. Por ello, la Intendenta del lugar se entrevistó con el Jefe de la Policía Bonaerense y le pidió que esto se esclarezca y se comprometió con los familiares de las víctimas para hacer un seguimiento del caso”.

Por otra parte, Caiña mencionó que las especulaciones en la comunidad indican que los chicos habían salido, “quizás podrían haber bebido algo de más, pero no había nada que motivara una persecución y si los hubo, disparos. Hay vecinos que aseguran que desde el móvil se habría disparado. Ante esto, el conductor temió y tuvo la actitud de alejarse en vez de detener la marcha, que finalmente le costó la vida a 4 de los 5 ocupantes”.

Mañana a las 14 mañana nueva marcha en el lugar.