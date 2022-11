“Tramando Derechos”: Más de 60 montehermoseñas participaron del “Taller de gestión menstrual”

18 noviembre, 2022

Tuvo lugar en el Centro de Convenciones el taller de gestión menstrual de “Tramando Derechos” coordinado por el equipo de la Dirección Provincial de Abordaje Territorial de Políticas de Género y Diversidad Sexual, del que participaron unas 60 mujeres deportistas y se entregaron kits de gestión menstrual gestionados por el municipio.

Este proyecto “impulsado desde el Concejo Deliberante apunta a subrayar y comprender la importancia no sólo de los productos de gestión menstrual sino generar otro tipo de acceso a la información sacando a la menstruación de la zona tabú” contó la secretaria de Desarrollo Social, Rosana Sotelo.

El taller estuvo a cargo de la directora Provincial de Abordaje Territorial, Nerina Favale, quien destacó que “la gestión menstrual implica una desigualdad económica, ya que requiere comprar insumos no subvencionados durante casi 35 años de la vida de las personas menstruantes”.

“Además en algunos casos incluye ausentismo escolar, laboral y afecciones de salud, por no contar con insumos adecuados; los talleres de formación permiten derribar tabúes y estigmatizaciones que generan brechas de desigualdad de género, así como generar otro tipo de acceso a la información”.

Participaron deportistas, referentes del HCD y del Ejecutivo Municipal de Monte Hermoso.

Volver