“Transformar un sueño en realidad es posible”: inauguraron el playón deportivo de la Escuela 56

30 marzo, 2022

Con la presencia de la intendente interina Claudia Cittadino, el director de Deportes, Guillermo Orsili, autoridades educativas y rotarios, esta mañana, quedó inaugurado el playón deportivo de la Escuela Primaria Nº 56 (ex Virgen de la Carreta). La obra, que demandó una inversión de casi dos millones de pesos, se pudo concretar tras las gestiones y conducción del Rotary Club Tres Arroyos y el aporte de Asociación Mutual DAN, CETA Cereales S.A., Cooperativa Agraria de Tres Arroyos, Cooperativa Rural Ltda. ALFA, Molinos Tres Arroyos, Nutrien AG Solutions, Consejo Escolar, la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar y la Municipalidad de Tres Arroyos.

En la ocasión, Orsili hizo entrega de pelotas y conos a la institución.

Conti: “No hay mejor recompensa para un rotario que la satisfacción del trabajo cumplido en pos de la ayuda”

El presidente de Rotary Tres Arroyos, José Conti, dijo que “quizás no se debió esperar 15 años y otros actores deberían haber estado involucrados, sin embargo hoy no estamos reunidos para lamentarnos o hablar del pasado, vamos a hablar del presente y el futuro, ese futuro que gracias a la perseverancia de la comunidad de la Escuela 56 decenas de niños y adolescentes podrán disfrutar de este nuevo playón que será lugar de encuentro, de juegos y donde se puede desarrollar una vida saludable a través del deporte”.

“También éste tan lindo y necesario playón es producto del trabajo solidario y mancomunado de empresas privadas e instituciones públicas que con sus aportes, las primeras en dinero y las segundas en trabajo y diseño, pudieron hacer el proyecto realidad”, valoró.

“En nombre de Rotary Club Tres Arroyos podemos afirmar que no hay mejor recompensa para un rotario que la satisfacción del trabajo cumplido en pos de la ayuda y la ejecución de proyectos que incluyan a otros”, destacó.

Cortés: “Transformar un sueño en realidad es posible”

Por su parte, la directora del establecimiento, Itatí Cortés, expresó que “toda inauguración es una fiesta porque supone el avance y progreso institucional. Hace varios años que se venía ideando esta obra y hoy la vemos hecha realidad”.

Asimismo, sostuvo que “este playón nos permitirá brindar una educación de calidad con igualdad de condiciones, con un espacio para realizar diversos deportes como fútbol, básquet, handball y vóley, entre otros, y, a su vez, es un lugar óptimo y seguro para la recreación”.

“Esto también ayudará a fomentar el intercambio, ser sede de Intercolegiales ya que sabemos que contamos con un privilegio de pocos, es un espacio más para la convivencia entre pares, la vida al aire libre, para ser utilizado en los diversos espacios curriculares”, añadió.

“Es difícil encontrar las palabras para expresar la inmensa gratitud que siento con cada uno de los que hicieron este sueño posible. Fue el Rotary Club, en la figura de su presidente, quien se cargó al hombro la gestión, movilizó y consiguió los recursos necesarios para concretarlo e incluso invitó al municipio a sumarse con el aporte de la mano de obra necesario para concretar el proyecto”, subrayó.

Cortés hizo extensivo el agradecimiento “a las inspectores y a toda la comunidad educativa del establecimiento que me ha acompañado en la gestión y a mi compañera Alejandra Abajo”. “Transformar un sueño en realidad es posible”, finalizó.

Cittadino: “Que el pasado sirva para construir el futuro”

En tanto, la intendente interina, Dra. Claudia Cittadino, rememoró el viaje realizado en 2013 a la provincia de Misiones en el marco de “Vacaciones Solidarias”: “esta fue la primera escuela y siempre me es grato volver porque me trae ese recuerdo y me emociona, lo llevo a flor de piel”.

También dijo estar emocionada porque “me ha tocado en suerte tener la posibilidad de poder estar hoy presente y acompañar a inaugurar este espacio tan deseado, este sueño que tanto tiempo llevaron adelante, son procesos y uno quisiera que las obras llegaran antes, pero lo importante es que lleguen y que el pasado sirva para construir el futuro”.

Al recordar cómo se gestó la obra, destacó la figura de Roberto Pissani, quien “se juntó con José Luis y dijo ´hay que hacerlo´ y lo puso en su agenda. Después vino Sergio Inés con su gente a seguir ese sueño de Roberto, que quería que se concretara y en 21 días se hizo todo ese desmonte, el hormigonado y se pintaron las líneas con el asesoramiento integral de los arquitectos de la Municipalidad y el compromiso de Mariano Prado (consejero escolar), quien quiere tanto a esta escuela”.

Barani: “para lograr algo debemos aprender a insistir”.

Finalmente, la inspectora Jefe Distrital, Vanesa Barani, aseguró que “es muy emotivo tener un primer acto inaugurando algo tan lindo para una comunidad como esta”.

“Hay que aprender que cuando muchos nos unimos siempre sale lo que soñamos. El esfuerzo de todos cuenta. Tres Arroyos tiene rotarios impresionantes que nos vienen acompañando en todas las instituciones educativas”, ponderó.

“Contar con el trabajo sostenido de los organismos de educación y la directora del establecimiento que gestiona algo y lo vuelve a pedir, no se cansa e insiste, son los aprendizajes que hoy tenemos: para lograr algo debemos aprender a insistir”, reflexionó.

“Es importante plantearse sueños porque en algún momento los voy a poder convertir en realidad”, agregó al tiempo que resaltó que “cuando nos unimos todo lo que queremos se logra y en eso Tres Arroyos es una potencia”.

