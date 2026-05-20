Tránsito habilitado en la Ruta 228, entre Necochea y Energía

20 mayo, 2026 103

La Municipalidad de Necochea informó que fue habilitado al tránsito vehicular en el tramo de la Ruta 228, comprendido entre los kilómetros 0 y 53, aunque piden evitar la circulación por este último.

Luego de realizarse controles y verificaciones sobre el estado de las alcantarillas de la zona, se constataron las condiciones óptimas para el paso del transporte y la circulación vehicular.

No obstante, pidieron precaución a los productores y transportistas rurales, recomendándoles que eviten circular con carga por el kilómetro 53.

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