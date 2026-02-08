Transparencia en “Las 24”: descalifican una pieza por error de procedimiento (audio y video)

El presidente del Club Cazadores, Valerio Vassolo, anunció la decisión minutos antes de la entrega de premios. Aseguró que no hubo “mala fe”, pero que el reglamento debió aplicarse estrictamente.

La edición de “Las 24 Horas de la Corvina Negra” cerró con un balance sumamente positivo en cuanto a convocatoria, pero no estuvo exenta de dramatismo de último minuto. Durante el acto de clausura, las autoridades del Club Cazadores Tres Arroyos confirmaron la descalificación de una de las piezas que se encontraba en los puestos de clasificación.

Un error técnico, no un intento de fraude

Valerio Vassolo, presidente de la institución organizadora, fue el encargado de comunicar la noticia que alteró el clasificador final. Según explicó, en los momentos finales del concurso se recibió una denuncia sobre una irregularidad en la obtención de una pieza.

“Luego de una evaluación minuciosa de todo el proceso y de las pruebas presentadas, se tomó la decisión de descalificarla”, afirmó Bassolo.

No obstante, el dirigente buscó llevar tranquilidad y preservar la integridad de los pescadores involucrados: “Nos queda la convicción absoluta de que de ninguna manera hubo mala fe. Fue un error en el procedimiento de acuerdo a lo que dicta el reglamento”. Esta decisión obligó a modificar el ranking que se venía siguiendo por la prensa y las redes sociales hasta pocos minutos antes.

Éxito de inscriptos y apoyo regional

Más allá del incidente reglamentario, el club calificó esta edición como “espectacular”, con un número de participantes que igualó prácticamente la marca récord del año pasado. Vassolo agradeció el apoyo logístico de las localidades de Claromecó, Reta y Orense, fundamentales para movilizar a la multitud que asistió al evento.

Por su parte, el intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate, acompañó la premiación y destacó el trabajo de las áreas municipales para garantizar la seguridad y el orden durante las dos jornadas de pesca.

Mirada en el futuro

El evento concluyó con la invitación abierta para la próxima edición, confirmada para febrero de 2027, y un pedido de los organizadores para que el retorno de los pescadores a sus hogares se realice con máxima precaución en las rutas.

