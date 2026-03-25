Transporte escolar garantizado para el CEC 801

25 marzo, 2026 0

El Consejo Escolar de Tres Arroyos informa a la comunidad que, a través de las gestiones realizadas junto a Transporte de la Provincia de Buenos Aires, el acompañamiento de la Municipalidad de Tres Arroyos y el trabajo articulado con la directora de la Dirección de Coordinación de Políticas Alimentarias, Accesibilidad y Salud, Verónica Cerrudo, se garantiza el transporte escolar en la ciudad cabecera para el CEC 801.

Esta medida permite que los chicos y chicas que asisten al Centro Educativo Complementario N° 801 puedan acceder de manera regular a la institución, fortaleciendo su continuidad educativa.

Desde esta gestión reafirmamos que cada decisión está pensada por y para los y las estudiantes, asegurando no solo el acceso a la educación, sino también el acompañamiento integral que brinda el establecimiento, incluyendo el Servicio Alimentario Escolar (SAE).

Seguiremos trabajando de forma articulada para sostener y mejorar este servicio esencial para toda la comunidad educativa.

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