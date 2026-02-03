Transporte gratuito en San Cayetano por el aniversario del Balneario

3 febrero, 2026 0

Con motivo de celebrarse el próximo sábado el aniversario del Balneario, el Municipio puso a disposición de los sancayetanenses el servicio de transporte gratuito, con cupos limitados.

Los interesados en viajar y disfrutar la celebración deben inscribirse en las oficinas de Desarrollo Social de 8 a 14:00. La convocatoria está destinada a personas mayores de 18 años; menores deben ir acompañados por un adulto responsable.

El colectivo partirá a las 18:30 desde la Municipalidad, regresando a las 0:30.

