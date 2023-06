Transporte y accesibilidad, los temas de la Comisión del Fondo de Financiamiento Educativo

15 junio, 2023

La Comisión de seguimiento del Fondo de Financiamiento Educativo recibió, por parte del Ejecutivo municipal, el informe con el destino de los recursos girados por la Provincia durante 2022 y parte de 2023 por ese concepto, y abordó un tema sobre el cual suelen existir planteos recurrentes, como es el traslado de alumnos de las localidades a la ciudad cabecera, para participar de diferentes eventos. Según indicó la concejala Graciela Callegari (Todos), “la idea es analizar el uso de esos fondos y al mismo tiempo dar una respuesta lo más adecuada posible a las problemáticas que se acercan a la Comisión y que deberían resolverse con el FFE, por ejemplo el traslado de estudiantes de las localidades para la Feria de Ciencias, el Parlamento Juvenil, ya que recientemente se dio la situación que una escuela no pudo participar de un evento por no contar con el transporte”.

En este sentido, explicó Callegari, los viajes se pagan pero no hay un protocolo que establezca a quién debe cursarse el pedido y por qué vía se tramita, para que quienes tengan que pedir los recursos sepan dónde dirigirse.

“La segunda cuestión es el tema de la escuela de guardavidas, un expediente que está en marcha y que solicita que con el FFE se paguen las horas de pileta. Y la tercera es la accesibilidad en las escuelas con planta alta, con prioridad para la Primaria 1 –donde también funciona el Instituto 33- para el cual hay un presupuesto destinado a instalar un ascensor”, describió Callegari.

También se trató la necesidad de transporte para algunos alumnos residentes en zonas rurales, y que no son alcanzados por los circuitos que cubre la Provincia. “La idea sería aconsejar el uso del Fondo para pagar el combustible a las familias, de manera que estos traslados no cubiertos por los circuitos se puedan concretar”, completó la concejala.

Finalmente, y con respecto a ítems del informe del Ejecutivo que podrían requerir información más amplia, Callegari anticipó que podría convocarse a reunión al secretario de Hacienda, Federico López Di Fondi.

