Transportes Malvinas aclara que no vende bolsas de residuos

21 mayo, 2021 Leido: 28

Transportes Malvinas S.R.L. informa a toda la comunidad de Tres Arroyos y zona de influencia que no tiene personal en la calle ofreciendo y/o vendiendo bolsas de residuos de ninguna especie. “Históricamente esta empresa nunca se dedicó a este menester, siendo solamente su función la conocida públicamente por toda la ciudad que no es otra que la recolección domiciliaria de residuos. Pedimos encarecidamente a la sociedad en general no comprar este tipo de artículos. Por consultas llamar a Reclamos al 42 67 30. Muchas gracias”, expresaron desde la empresa.

