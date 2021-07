Transportistas Autoconvocados: aseguran que permitirán la libre circulación por la ruta (video)

En la Rotonda de Ruta Nº 3 y 228, se han instalado algunos transportistas en el marco de un reclamo que incluye ciertas cuestiones como multas, VTV, incidentes como los incendios con algunos camiones y la exigencia de la ley de tarifas.

Ante estas medidas de fuerza, Mario Rodríguez, Secretario de Autoconvocados Unidos de la provincia de Buenos Aires, explicó a LU24 que “no quisiéramos estar, y por eso les pedimos disculpas a quienes circulan, pero hemos llegado a un límite” y agregó “quieren sacar de circulación todos los Mercedes 1114, no los quieren verificar, quieren que homologuemos las cajas de carga, cuando hay camiones que se han verificado 20 años seguidos con la misma caja, sale más de 25.000 pesos, y 20.000 más que cuesta la VTV”.

Asimismo, a esta medida del gobierno, se le suma también el reclamo histórico por la regulación tarifaria, para generar un gremio más justo entre los transportas, y es por ello que Rodríguez, sostuvo que “las tarifas son optativas y no las podemos hacer convertir en ley”. En ese sentido, advirtió que desde Autoconvocados ya están generando una personería jurídica y que “no nos sentimos representados por CATAC (Confederación Argentina del Transporte Automotores de Cargas) y FADEEAC (Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas) que son los que se sientan en la mesa asesora de cargas y hacen y deshacen, y hacen uso y abuso”.

Por otra parte, el representante de Autoconvocados, apuntó contra el gobierno local y expresó “en el paro que tuvimos en febrero se comprometió el gobierno del movimiento vecinal a darnos una mano a que iban a traer psicofísico, nos prometieron el oro y el moro, y nunca trajeron nada, dijeron que no iba a hacer represalias con Maltería Quilmes hay 100 camioneros que fueron echados, y nos han dado la espalda” y en ese sentido agregó “aunque nos duela, tenemos que decir que hoy nos han dado la espaldas el gobierno del Movimiento Vecinal”.

En lo que respecta a las medidas de fuerza que se han acordado desde los transportistas autoconvocados, Rodríguez manifestó que “si bien se presume que están los puertos cortados, en Bahía Blanca y en Necochea, tendría que tomar una decisión el gobierno de prorrogar, porque es una medida que se dictó en 1994 y se ha ido prorrogando, lo de los mercedes 1114, y hoy cambiar una unidad es imposible, cambiar una goma cuesta 150 mil pesos”.

Dentro del reclamo al Estado Municipal, incluye la solicitud de una playa de estacionamiento municipal, y expresó que “tenemos colegas que les han prendido fuego los camiones porque no tenemos una playa municipal” y agregó “Oriente tiene una playa municipal y nosotros con más de 1000 camiones no tenemos, es una vergüenza”.

Para finalizar, indicó que “les pedimos a la ciudadanía mil disculpas por los inconvenientes, y a los camioneros que se sumen” y aseguró que “el transito nunca se va a cortar, se pide colaboración deteniendo los camiones”. Lo que tiene que ver con el paro, sostuvo que “ya les avisamos a los camiones que cargan cereales que no los carguen porque es un paro cerealero”.

