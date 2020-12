Tras 25 años cuidando la plaza España, Livio Medina se vuelve a su Chaco natal

16 diciembre, 2020 Leido: 22

Tras 25 años cuidando la seguridad de la plaza España, el chaqueño Livio Medina volverá a su ciudad natal, Fontana, Chaco, donde vive su madre. En Tres Arroyos, según contó hoy a LU 24, conformó su familia y cosechó una gran cantidad de amigos, de hecho antes de irse, la vicecónsul de España en Tres Arroyos, Andrea Tolosa, le entregó un obsequio como reconocimiento a tantos años de labor desinteresada por ese espacio público tan querido por los vecinos. “Mi madre es mayor, la visito todos los años y me necesita, entonces cada vez que iba a verla me pedía que me quedara y lo voy a hacer”, comentó Medina, que con 70 años dice tener “muchos proyectos en mi cabeza y ganas de seguir haciendo”.

Medina llegó a este distrito como parte de la Armada, a trabajar en el Faro de Claromecó. Se retiró joven de la fuerza, y luego se dedicó a trabajar en distintas empresas, entre ellas Istilart, Dista, en la construcción con Soriano. “Y nunca me fui de Tres Arroyos hasta ahora, porque aquí formé mi familia, tuve a mis tres hijos, dos de los cuales están en Buenos Aires y uno en España. Pero además hice muchísimos amigos, que considero, junto al trabajo y un buen comportamiento, lo que uno debe tener siempre presente en la vida”, sostuvo.

“Me voy muy conforme y muy contento con esta ciudad que me trató tan bien, y espero poder visitarlos a todos muy pronto”, se despidió Medina, quien en 2014 plantó, como símbolo de reconocimiento y amistad con la ciudad, un lapacho colorado traído desde Chaco en la plaza España que por tanto tiempo se ocupó de proteger.

Volver