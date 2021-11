Tras 25 años de servicio, se jubiló el Jefe de Bomberos Voluntarios de Orense

El jefe del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Orense, Sebastián Ferrara, se jubiló tras 25 años de servicio. No obstante, continuará en la conducción del cuartel.

En diálogo con LU 24, expresó que “por ahí uno no lo piensa pero pasan los años y llega el momento”, al tiempo que confirmó que “la idea es seguir en el cuartel como jefe, por lo menos, uno o dos años más y después si pasar a la comisión para dejarle el lugar a la gente que viene de atrás. Siempre es muy importante hacer el paso al costado”.

Ferrara explicó que “la Federación a nosotros nos aporta la jubilación, ese es el beneficio que tenemos, junto a la mutual”.

Por otra parte, informó que se están realizando reformas en el cuartel. “Estamos por cambiar un techo, la parte de autobombas la tenemos cubierta y ahora debemos trabajar en el edificio”, manifestó.

Por último, tras destacar que “tenés que tener vocación”, Ferrara dijo que “mi viejo me trajo a los 5 años al cuartel. Hoy no está pero la jubilación se la dedico a él”.

