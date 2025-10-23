Tras declaraciones de funcionaria de Trump ratifican que no hay aftosa en el país

23 octubre, 2025 0

Luego que la Secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins dijera en declaraciones televisivas que ese país no compraría mucha carne argentina y mencionó que existiría fiebre aftosa en nuestro país, todo el arco ganadero e incluso la Sociedad Rural Argentina le contestó a la funcionaria del gobierno de Donald Trump, negando la existencia del virus desde hace más de 20 años.

En diálogo con LU 24, el veterinario de la Cooperativa ALFA, Alejandro Groenenberg habló sobre el tema y describió inicialmente las características de la enfermedad “a la que se podría comparar con el COVID, la que se transmite por vía aérea y produce aftas en la boca y ciertos problemas en el organismo del animal, hasta por una cuestión de inanición, porque no puede comer”.

“Desde que yo ejerzo, hace unos 15 años no hay registros de contaminación por la campaña de vacunación”, ratificó el profesional, quien indicó que “no hay que dejar de vacunar nunca, e incluso se ha hablado de hacer una sola vacunación anual (actualmente se hace en dos etapas) y que en la campaña 2026 no se vacunarían novillos ni vaquillonas, solamente a los terneros, por lo que hay una inmunidad por el plan que se está siguiendo”.

“No sé de dónde pudieron haber sacado esta información, creo que lo que pedía Estados Unidos era que pudiéramos aportar carne de establecimientos que no tuvieran aftosa, pero supongo que se toma como que no hay control o planes sanitarios en los países sudamericanos, es falta de información, pero no veo el motivo por el cual se dijo lo que se dijo”, concluyó.

Volver