El presidente del Moto Club Tres Arroyos, Mario Oliver, informó por LU 24 que la obra de repavimentación del circuito “no salió como la teníamos pensada” y confirmó que la empresa que realizó los trabajos “se hace cargo de todo”, por lo que se volverá a realizar en los próximos días.

En diálogo con Deportes 820, dijo que “no quedó como debía, ya levantamos la carpeta asfáltica que habíamos puesto y calculo que en aproximadamente diez días vendrá gente de la empresa Probiar a trabajar y dejar todo listo. Tenemos los camiones metidos adentros de los boxes y los materiales. No saben por qué motivo no se adhirió y no quedó como tenía que quedar. No nos conformó el trabajo y la empresa reconoce todo”, afirmó.

“No quedamos molestos para nada pero estamos preocupados porque se empieza a abrir el tema de fechas de carreras y no tenemos el circuito listo. Creemos que una vez que empiecen en una semana ya lo tendremos para volver a pintarlo”, agregó.

“Hemos invertido mucha plata en el club, aparte del asfalto estamos haciendo otras obras”, indicó al tiempo que dijo que “estamos agradecidos con el pueblo de Tres Arroyos que siempre nos colabora. No nos quedaron las cosas como queremos y estamos preocupados por la gente no por nosotros”, expresó.

Sobre el inicio de actividades en este 2021, dijo que “vamos a arrancar el 11 de abril con picadas, con lo que exige el protocolo. Después tenemos, en mayo, la cuarta fecha de las categorías menores, con APPS y APSE, y en cuanto a las mayores todavía no nos hemos puesto de acuerdo con la asociación para que arranquen por el tema de los costos ya que es sin público”.

Finalmente, indicó que trabajan para poder contar también con una fecha de karting.

