Tras el aumento, cayó el consumo de carne vacuna

1 septiembre, 2023

Luego de la devaluación, el precio de la carne vacuna aumentó y, en consecuencia, bajó el consumo. Así lo indicó a LU 24 Conrado Stornini, responsable de Supercarne, quien dijo que “hubo un incremento de entre 40 y 50%. No subía desde enero, en ese sentido la carne venía relegada, lo que pasa es que la suba es tan abrupta que cuesta acostumbrarse a los precios”.

“El poder adquisitivo de la gente se va achicando entonces empieza a restringir: el que llevaba un kilo, hoy compra 800 gramos”, graficó.

No obstante, manifestó que “si uno lo compara con la inflación, el precio está bajo, pero los sueldos no suben a ese nivel y cuesta comprarla”.

Tras señalar que “aumentaron todos los insumos indirectos”, destacó que “todos los días sacamos ofertas de un corte diferente para que sea más accesible”.

Además, indicó que los clientes realizan la mayor compra los sábados para aprovechar los importantes descuentos de Cuenta DNI y Banco Nación. “Hoy se compra lo justo y necesario, ya no la parrillada que estábamos acostumbrados a comer con chorizo, morcilla, molleja, chinchulín”, afirmó.

“Tras las elecciones disminuyó el consumo y eso hizo que bajara un poco el precio, pero subió el resto de las cosas. Si comparás, es más barato comer carne que una pizza”, finalizó.

