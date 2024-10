Tras el cruce con Cristina, Milei cambiaría el nombre al gasoducto Néstor Kirchner

23 octubre, 2024 0

Javier Milei analiza cambiarle el nombre al gasoducto Néstor Kirchner. El Presidente evalúa renombrarlo con las figuras del exjefe de Estado Julio Argentino Roca y el biólogo Francisco “Perito” Moreno. La mesa chica de Balcarce 50 busca elevar la confrontación con Cristina Kirchner.

“Se están revisando ambas opciones. Está la decisión de reformarlo, pero no se definió todavía cuál de los dos nombres va a quedar. No va a salir de Roca y Perito Moreno”, expresó un funcionario.

La Casa Rosada sostiene que no necesita un proyecto de ley para modificarlo y asegura que puede impulsarlo a través de una resolución en el boletín oficial. El gasoducto Néstor Kirchner depende de la secretaría de Energía, que preside María Tettamanti.

